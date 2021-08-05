Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Киргизии. Фото

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова за помощь в организации турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship, владельцем которой Хабиб является. Соревнования прошли 3 августа.



«Приятно было познакомиться. Спасибо вам большое за помощь и поддержку в организации турнира у вас в стране. Мы ещё вернёмся сюда с турниром в следующем году», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.