Дана Уайт: Вудли не побеждал уже три года

Президент UFC Дана Уайт поделился ожиданиями от поединка экс-чемпиона организации Тайрона Вудли и YouTube-блогера Джейка Пола.



«Джейк Пол и Тайрон Вудли в разных весовых категориях, но Тайрон — настоящий боец. Вудли борец, да, но он действительно может ударить. Так что бой будет интересным. Правда, Вудли не побеждал уже три года. Он ни раз не выиграл за три последних года и ему уже сорок лет, так что...», — приводит слова Даны Уайта SportsKeeda.



Джейк Пол и Тайрон Вудли проведут поединок 28 августа. Бой будет проходить по правилам бокса в Огайо. Ранее Вудли признал, что за этот бой получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.

Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайрон является экс-чемпионом UFC.

