Редкач — о поражении Хижняка в финале ОИ: такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать

Украинский боксёр Иван Редкач отреагировал на поражение Александра Хижняка в финале Олимпийских игр в Токио.
«У меня нет слов. Саша, такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать. Бей-беги. Ты уже был почти олимпийским чемпионом, зачем тебе было идти вперёд?! Восстанавливайся, набирайся сил, меняй тренера и возьмёшь реванш в профи. Уверен в этом! Там другие перчатки и больно бьют, будь готов!», — написал Редкач в своём «инстаграме».
В финальном поединке Александр проиграл нокаутом в третьем раунде представителю Бразилии Эберту Консейсану. Отметим, что в первых двух раундах судьи отдали предпочтение украинскому боксёру.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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