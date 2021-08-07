Редкач — о поражении Хижняка в финале ОИ: такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать

Украинский боксёр Иван Редкач отреагировал на поражение Александра Хижняка в финале Олимпийских игр в Токио.



«У меня нет слов. Саша, такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать. Бей-беги. Ты уже был почти олимпийским чемпионом, зачем тебе было идти вперёд?! Восстанавливайся, набирайся сил, меняй тренера и возьмёшь реванш в профи. Уверен в этом! Там другие перчатки и больно бьют, будь готов!», — написал Редкач в своём «инстаграме».

В финальном поединке Александр проиграл нокаутом в третьем раунде представителю Бразилии Эберту Консейсану. Отметим, что в первых двух раундах судьи отдали предпочтение украинскому боксёру.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.