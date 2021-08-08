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Ган нокаутировал Льюиса в главном бою UFC 265 и стал временным чемпионом

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265. В главном бою вечера в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США.

В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC. При этом абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является соотечественник Сирила, его бывший спарринг-партнёр Фрэнсис Нганну.

В со-главном бою вечера экс-чемпион промоушена Жозе Алдо разделил октагон с соотечественником Педро Муньосом. Бой бразильцев продлился все 15 минут и завершилась победой ветерана ММА Алдо единогласным решением.

Также на турнире в предварительном карде боец из Киргизстана Рафаэль Физиев единогласным решением судей одержал победу над американцем Бобби Грином.