Нганну обратился к Сирилю Гану, победившему Деррика Льюиса на UFC 265

Французский боец UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на победу своего соотечественника Сириля Гана в поединке с 36-летним Дерриком Льюисом из США. Их бой прошёл на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Ган победил нокаутом в третьем раунде и стал временным чемпионом UFC. Абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является как раз Нганну — бывший спарринг-партнёр Сириля.
«Впечатляющее выступление в исполнении Гана! Вот теперь я могу назвать его соперником. До скорой встречи, мальчик. Ты знаешь, когда», — написал Нганну в своём «твиттере».
В со-главном бою вечера экс-чемпион промоушена Жозе Алдо разделил октагон с соотечественником Педро Муньосом. Бой бразильцев продлился все 15 минут и завершился победой ветерана ММА Алдо единогласным решением.
- 8 августа 2021
-
09:51
-
09:30
-
08:01
-
07:38
-
05:18
-
03:06
-
00:52
- 7 августа 2021
-
23:58
-
22:00
-
21:50
-
20:48
-
19:57
-
18:53
-
17:45
-
16:34
-
15:42
-
14:54
-
14:19
-
13:19
-
13:02
-
11:44
-
10:39
-
10:22
-
09:15
-
01:00
-
00:18
- 6 августа 2021
-
23:09
-
22:05
-
21:05
-
20:35
-
19:29
-
18:03
-
16:01
-
14:57
-
14:01