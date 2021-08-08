Нганну обратился к Сирилю Гану, победившему Деррика Льюиса на UFC 265

Французский боец UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на победу своего соотечественника Сириля Гана в поединке с 36-летним Дерриком Льюисом из США. Их бой прошёл на турнире UFC 265 в Хьюстоне (США). Ган победил нокаутом в третьем раунде и стал временным чемпионом UFC. Абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является как раз Нганну — бывший спарринг-партнёр Сириля.

«Впечатляющее выступление в исполнении Гана! Вот теперь я могу назвать его соперником. До скорой встречи, мальчик. Ты знаешь, когда», — написал Нганну в своём «твиттере».

В со-главном бою вечера экс-чемпион промоушена Жозе Алдо разделил октагон с соотечественником Педро Муньосом. Бой бразильцев продлился все 15 минут и завершился победой ветерана ММА Алдо единогласным решением.