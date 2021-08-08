Определились бойцы, получившие бонусы за участие в турнире UFC 265

Стали известны имена бойцов, получивших бонусы в размере $ 50 тысяч за лучшие выступления на турнире UFC 265, проходившего в ночь с 7 на 8 августа в Хьюстоне (США). Ими стали четыре участника соревнований.



Лучшим боем вечера был признан поединок между представителем Киргизстана Рафаэлем Физиевым и американцем Бобби Грином (победу единогласным решением судей праздновал Физиев). Бонусы за лучшее выступление получили бразилец Висенте Люке (победил Майкла Кьеза из США), американец Майлс Джонс (одолел нокаутом бразильца Андерсона дос Сантоса), американка Джессика Пенн (праздновала успех в бою с польской спортсменкой Каролиной Ковалькевич) и француз Сириль Ган (победил нокаутом Деррика Льюиса из США).