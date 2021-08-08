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UFC 265: Майлс Джонс нокаутировал Андерсона дос Сантоса, видео боя

«Я влип». Бразильского джитсера осыпали градом ударом, он держался до 3-го раунда
Антон Мозговой
Майлс Джонс нокаутировал Андерсона дос Сантоса
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Бразилец дос Сантос не выстоял после эффектной комбинации американца Джонса.

На турнире UFC 265 было немало ярких событий. Конечно, сейчас все обсуждают победу Сириля Гана техническим нокаутом в поединке с Дерриком Льюисом. Но в прелиме был не менее яркий нокаут, который вполне можно считать украшением турнира. Отличились Майлс Джонс и Андерсон дос Сантос.

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Бразилец дос Сантос, являющийся мастером джиу-джитсу, не сумел проявить свои сильные стороны. Тейкдауны у него не заладились, а Джонс на протяжении всего боя искал шанс для нокаута. Он нашёлся в третьем раунде, когда Майлс потушил сопернику свет мощнейшим ударом с правой. После такого подняться уже было невозможно!

Как метко подметили любители UFC, дос Сантос «сыграл» в Криса Моутинью, который не так давно принял на себя град ударов Шона О’Мэлли. Тогда Моутинью, уступавший сопернику по всем статьям, упорно шёл вперёд, не желая себя. В аналогичном ключе действовал и дос Сантос, который прекрасно понимал, что шансов у него нет. Упорство бразильца, как и его крепкая челюсть, заслуживают похвалы. Но поражение получилось безапелляционным и болезненным.

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По ходу боя бразилец даже бросил угловым: «Я влип, даже не могу толком отходить назад». Возможно, дос Сантос был готов сдаться, но угловые вернули его в центр ринга. Дойти до конца бразильцу так и не удалось, всё закончилось в третьем раунде. Отдадим должное Джонсу, он провёл первоклассную комбинацию, пробив по корпусу, а затем и в голову.

Для обоих бойцов поединок был очень важен. Пока их путь в UFC получается совсем не гладким. Дос Сантос довольно успешно выступал в различных не самых популярных промоушенах, а в 2018 году дебютировал в UFC. Но в главном промоушене мира у него получилось откровенно неважно. Бразильский ветеран дебютировал с двух поражений подряд, после чего сумел прервать неудачную серию, победив Мартина Дэя гильотиной. В поединке с Джонсом 36-летний бразилец мог уровнять соотношение побед и поражений в UFC. Теперь же его рекорд в UFC составляет 1-3. Такими темпами скоро бразилец вполне может потерять место в лиге.

27-летний Джонс провёл в UFC уже четвёртый бой. Перспективный боец до перехода в UFC одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. Но уже во втором поединке в UFC он проиграл техническим нокаутом Марио Баутисте, потерпев первое поражение в карьере. В общем, перед встречей с дос Сантосом у Джонса в UFC было две победы и одно поражение. В случае очередного фиаско показатели бы уровнялись. Зато теперь у уроженца Канзаса весьма симпатичная статистика, которая открывает путь к более статусным боям. Наверняка, вскоре Джонса уже переведут из прелимов в основной кард.

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Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: Louis Grasse/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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