Главный тренер прокомментировал выступление мужской сборной России по боксу на Олимпиаде

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов подвёл итоги выступления национальной команды на Олимпийских играх в Токио.
«Команда была хорошо готова к Олимпийским играм, и я доволен результатом. Возможно, где-то чего-то не хватило. Я верил и надеялся, что Муслим Гаджимагомедов станет олимпийским чемпионом… А в целом мужская команда выступила хорошо, у меня нет претензий и замечаний ни к одному нашему боксёру. Все сражались и бились. Я благодарен каждому нашему спортсмену, тренерскому составу, руководству Федерации бокса России.
Впереди у нас чемпионат России, который уже станет первым этапом отбора на следующие Олимпийские игры, а также на чемпионат мира в Сербии. Нам потихонечку нужно будет начинать комплектовать команду к 2024 году. От участия в чемпионате России никто из олимпийцев освобождён не будет. Повторюсь, это важное соревнование, которое будет отборочным на чемпионат мира. У ребят есть время на отдых и на подготовку. Да, в 2019 году я освободил от участие в чемпионате России чемпионов мира Андрея Замкового, Глеба Бакши и Муслима Гаджимагомедова, а также бронзового призёра Максима Бабанина. Но сейчас такого не будет. Повторюсь, у ребят есть время на отдых и подготовку», — приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.
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