Макгрегор отреагировал на победу соотечественницы в финале олимпийского турнира по боксу

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поздравил соотечественницу, Келли Харрингтон, с победой на олимпийском турнире по боксу в Токио. Келли, выступающая в весовой категории до 60 кг, в решающем поединке соревнований единогласным решением судей одолела представительницу Бразилии Беатрис Феррейру.



«Да благословит тебя Господь, Келли Харрингтон. Какое незабываемое путешествие! Ты достигла всего, чего хотела. Золотая олимпийская чемпионка! Невероятно. Поздравляю тебя, Келли», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Макгрегора в «Твиттере».

В медальном зачёте Олимпийских игр в Токио сборная Ирландии заняла 39-м место. В общей сложности спортсмены из этой страны завоевали четыре медали, две из которых золотые, а две — серебряные.