Олимпиада-2020 в Токио: итоговый медальный зачёт, таблица

Сегодня, 8 августа, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны последние 13 комплектов наград. Сборная России в заключительный день Игр-2020 завоевала две серебряные медали: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова (художественная гимнастика, групповое многоборье); женская сборная России (гандбол).

Победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте Китай (38-32-18), на третьем — Япония (27-14-17).

Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

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Торжественная церемония закрытия Олимпиады в Токио состоится сегодня, 8 августа. Начало — в 14:00 мск.