Дана Уайт рассказал, когда состоится бой Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о планах организации боя бывших чемпионов Джона Джонса и Стипе Миочича.



«Джонс не будет драться до следующего года. Сейчас у нас 2021 год, так что я не буду даже думать о нем до 2022 года.



Насчёт Стипе Миочича я пока ничего конкретного не могу сказать. Сейчас у нас Нганну будет драться с Ганом, в 2022 у нас будет Джонс, и нас все еще есть Стипе. Это означает, что в будущем нас ожидает много весёлых боёв», — цитирует Уайта MMA Fighting.



Напомним, в марте 2021 года Стипе Миочич провёл поединок с Фрэнсисом Нганну и уступил французу камерунского происхождения нокаутом во втором раунде. Таким образом, Стипе лишился титула чемпиона.



Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. Но с тех пор американский боец так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.