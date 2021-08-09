Дана Уайт рассказал, когда состоится бой Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о планах организации боя бывших чемпионов Джона Джонса и Стипе Миочича.
«Джонс не будет драться до следующего года. Сейчас у нас 2021 год, так что я не буду даже думать о нем до 2022 года.
Насчёт Стипе Миочича я пока ничего конкретного не могу сказать. Сейчас у нас Нганну будет драться с Ганом, в 2022 у нас будет Джонс, и нас все еще есть Стипе. Это означает, что в будущем нас ожидает много весёлых боёв», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Напомним, в марте 2021 года Стипе Миочич провёл поединок с Фрэнсисом Нганну и уступил французу камерунского происхождения нокаутом во втором раунде. Таким образом, Стипе лишился титула чемпиона.
Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. Но с тех пор американский боец так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
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