Физиев: я никогда не был фанатом Хабиба

Боец из Киргизстана Рафаэль Физиев раскритиковал стиль ведения боя бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я никогда не был фанатом Хабиба, потому что у нас разные стили. Наши стили слишком сильно отличаются. Я ударник, а он борец. В борьбе он очень силён, и с его уровнем борьбы можно выиграть у кого угодно, но я не люблю такой стиль и такие бои. Например, как тот, когда Ислам Махачев дрался с Дрю Добером. Три раунда одной борьбы и никакого шоу. Ислам досрочно завершил бой, но это был скучный бой», – цитирует Физиева BJPenn.
Напомним, бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизстана единогласным решением судей. Эта победа стала для Физиева четвёртой подряд.
Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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