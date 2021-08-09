Физиев: я никогда не был фанатом Хабиба

Боец из Киргизстана Рафаэль Физиев раскритиковал стиль ведения боя бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я никогда не был фанатом Хабиба, потому что у нас разные стили. Наши стили слишком сильно отличаются. Я ударник, а он борец. В борьбе он очень силён, и с его уровнем борьбы можно выиграть у кого угодно, но я не люблю такой стиль и такие бои. Например, как тот, когда Ислам Махачев дрался с Дрю Добером. Три раунда одной борьбы и никакого шоу. Ислам досрочно завершил бой, но это был скучный бой», – цитирует Физиева BJPenn.

Напомним, бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизстана единогласным решением судей. Эта победа стала для Физиева четвёртой подряд.

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.