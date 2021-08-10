Тренер Джона Джонса – о бое с Миочичем: Джону не интересен этот бой, в нём нет смысла

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс не хочет драться против Стипе Миочича, об этом рассказал тренер Джонса Майк Винкельджон.
«Мне кажется, Джон хочет кого-нибудь поважнее. Он хочет драться с кем-то покрупнее, ему нужен более серьёзный вызов, и прямо сейчас Стипе им не является. Не поймите меня неправильно, Стипе крут, но Джон жаждет самый большой из возможных вызовов. Вот о чём думает Джон Джонс
Но это лишь моё мнение. Как по мне, Джону не интересен этот бой, ведь в нём нет смысла. Самая логичная вещь — это драться за титул. Поскольку, если честно, Джон лучший боец pound-for-pound в истории, так зачем ему проводить обычный поединок? Если только мы не почувствуем, что нам нужен такой бой, чтобы привыкнуть к новому телу. Но я не считаю, что нам это требуется. Как по мне, Джон уже давно привык к новым габаритам, а значит, нет необходимости проводить поединок для разогрева. Джон готов драться, ему нужен вызов», – цитирует Винкельджона BJPenn.
Напомним, в марте 2021 года Стипе Миочич провёл поединок с Фрэнсисом Нганну и уступил французу камерунского происхождения нокаутом во втором раунде. Таким образом, Стипе лишился титула чемпиона.
Ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес. Но с тех пор американский боец так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
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