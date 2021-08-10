Золотой медалист Олимпиады-2020 Альберт Батыргазиев выступил с речью по прилёте из Токио

Российский боксёр Альберт Батыргазиев, ставший обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио, по возвращении из Японии выступил с речью, поблагодарив тренерский штаб и всех причастных к успеху боксёров лиц. По прилёте российских спортсменов поздравили с достойным выступлением на Играх, в частности, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
«Спасибо огромное за ваше внимание, что пришли поздравить всех победителей и призёров. Олимпийские игры — это очень важные соревнования для любого спортсмена. Благодарю всех причастных тренеров, специалистов, руководителей. Это наша общая победа. Золотые, серебряные и бронзовые медали, все олимпийские медали совсем скоро разлетятся по всей нашей могущественной и огромной стране, в разные её уголки», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.
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