Радмир Габдуллин: ММА с включением в программу Олимпиады поднимет планку зрелищности

Накануне старта чемпионата и первенства Европы по ММА в Казани президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал выступление сборной России на Олимпиаде в Токио.
«Неправильно оценивать итоги Игр по одним медалям и турнирным таблицам. Мне кажется, единственное, чем стоит мерить выступления наших спортсменов, — это эмоции, которые они подарили болельщикам. Победные сражения в спортивной гимнастике, неожиданный прорыв в плавании, захватывающие выступления в фехтовании, синхронном плавании, теннисе, боксе и спортивной борьбе, невероятная стойкость в женском дзюдо, переживания и драматизм под занавес в художественной гимнастике. Все это останется в нашей памяти благодаря успехам сборной России. Своими блестящими выступлениями на Олимпиаде в Токио российские атлеты вписали яркую страницу спорта высших достижений. За каждой медалью стоят годы тренировок и упорного труда спортсмена и его команды.
Парадоксально, что одни из самых эмоциональных Игр прошли без зрителей, не оправдав ожиданий и по охвату трансляций. Надеюсь, что ММА с включением в программу Олимпиады поднимет планку зрелищности и зрительской привлекательности Игр в целом», — цитирует Габдулина пресс-служба ММА России.
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