Александр Емельяненко: Путин — сильный президент, а недовольные им — бездельники

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.
«Путин — сильный президент, хороший президент. Я уважаю его очень сильно. Кроме него, я не вижу, кто смог бы сейчас сменить и занять его место. Чем люди могут быть недовольны им в плане управления страной? Да тем, что они — бездельники. Они сидят, ничего не делают. Они смотрят на других, на окружающих и так же хотят жить, как они, ничего не делать. Вроде бы как бизнесом заниматься, ещё чего-то. Сидеть дома, тратить деньги, пьянствовать, ездить на крутых машинах, ни за что не нести ответственности.
Они думают, что это легко и просто. На самом деле чем больше денег, тем больше проблем возникает. У нас есть всё, хочешь — работай, хочешь — нет. В коммунистические времена была статья за тунеядство. Все ходили в одной одежде, магазины были пустые, все ходили по одной дороге — на работу — с работы. У нас всё есть. Пусть деньги зарабатывают и лечатся в хороших клиниках. Пусть сами занимаются своими детьми, учат с ними уроки. Жена должна знать своё место, муж должен знать своё место. Нужно начинать с себя», — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше».
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