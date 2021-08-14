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Корешков: я бы сильно хотел выступить на турнире в Москве, но мне кажется, что не смогу

Корешков: я бы сильно хотел выступить на турнире в Москве, но мне кажется, что не смогу
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Российский боец Андрей Корешков поделился мнением, кто может стать его следующим соперником в Bellator. Накануне Корешков одержал победу в бою с Сабахом Хомаси. Напомним, поединок прошёл на турнире Bellator 264, по итогам боя Корешков одержал победу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).

«Было много попыток свести меня с Логаном Сторли, это борец такой. Пол Дейли есть, он вообще всегда готов. Я и сам готов с кем угодно выступить. Проблем нет.

Не скажу, что у меня есть какая-то психологическая неуверенность. Понимаю, что как бы я ни набарывался, я Сторли не переборю. Даже у Ярослава Амосова бой с ним был очень конкурентный, и судьи могли качнуть в обе стороны, хоть я и считаю, что Ярослав больше сделал для победы. Я навряд ли смогу так защищаться, по-борцовски, поэтому у меня для Сторли будут заготовлены свои какие-то фишки, и не думаю, что он ко всем будет готов.

Я бы сильно хотел выступить на турнире в Москве, но мне кажется, что не смогу. Берём главный кард — Фёдор Емельяненко в главном бою, потом точно будут Виталий Минаков и Анатолий Токов. И остаётся только два места среди основных боёв. Мне кажется, что эти места заняты давным-давно», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

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