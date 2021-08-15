Бой Зубайра Тухугов – Рикардо Рамос переназначен на UFC 267, который пройдёт 30 октября

Бой 30-летнего российского представителя UFC в полулёгком весе Зубайры Тухугова с 26-летним бразильцем Рикардо Рамосом переназначен на кард UFC 267, который пройдёт 30 октября. Об этом сообщает MMAJunkie.
Напомним, что их поединок должен был состояться ещё в марте, однако Тухугов не смог драться из-за полученной травмы.
Таким образом, теперь кард UFC будет включать в себя: титульный бой в полутяжёлом весе Блахович – Тейшейра, реванш-бой за титул в легчайшем весе между Стерлингом и Яном, а также поединки Хамзата Чимаева, Шамиля Гамзатова, Ислама Махачева, Тагира Уланбекова, Александра Волкова и Зубайры Тухугова.
Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.
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