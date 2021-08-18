Пётр Ян оценил шансы Жозе Альдо на титул чемпиона UFC

Первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян из команды «Архангел Михаил» считает, что экс-чемпион UFC Жозе Альдо способен вновь взять титул организации, несмотря на возраст.
«Альдо — легенда. Безусловно. Он очень мощный парень. После нашего поединка мы разговаривали, и я говорил, что он многих побьет в UFC. В принципе, он и побил сразу же Марлона Вера, сейчас Муньоса побил. Он очень жесткий. Я думаю, что он может опять дойти до пояса. Видно, что он прогрессирует в этом весе. С каждым поединком лучше сгоняет, лучше восстанавливается. Это очень важно, когда ты к этому приходишь. Больше практики — лучше результат. Удивляет, что он в таком возрасте, после такой длинной карьеры выступает на очень высоком уровне», — сказал Ян в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Игорем Брагиным.
Напомним, 30 октября Петр Ян должен провести свой третий титульный бой в карьере. На турнире UFC 267 российский боец встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом. Поединок будет носить статус реванша. Первый бой закончился дисквалификацией Яна из-за неумышленного запрещённого удара коленом.
- 18 августа 2021
-
11:38
-
10:57
-
10:15
-
10:02
-
09:54
-
00:53
-
00:40
- 17 августа 2021
-
23:44
-
22:51
-
21:57
-
21:27
-
20:46
-
19:31
-
18:01
-
16:51
-
16:45
-
16:40
-
13:52
-
12:31
-
10:35
-
10:16
-
00:54
- 16 августа 2021
-
23:59
-
22:58
-
21:55
-
20:57
-
20:00
-
18:43
-
17:44
-
15:39
-
15:34
-
13:49
-
12:00
-
11:00
-
10:05