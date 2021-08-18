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Пётр Ян оценил шансы Жозе Альдо на титул чемпиона UFC

Пётр Ян оценил шансы Жозе Альдо на титул чемпиона UFC
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Первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян из команды «Архангел Михаил» считает, что экс-чемпион UFC Жозе Альдо способен вновь взять титул организации, несмотря на возраст.

«Альдо — легенда. Безусловно. Он очень мощный парень. После нашего поединка мы разговаривали, и я говорил, что он многих побьет в UFC. В принципе, он и побил сразу же Марлона Вера, сейчас Муньоса побил. Он очень жесткий. Я думаю, что он может опять дойти до пояса. Видно, что он прогрессирует в этом весе. С каждым поединком лучше сгоняет, лучше восстанавливается. Это очень важно, когда ты к этому приходишь. Больше практики — лучше результат. Удивляет, что он в таком возрасте, после такой длинной карьеры выступает на очень высоком уровне», — сказал Ян в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Игорем Брагиным.

Напомним, 30 октября Петр Ян должен провести свой третий титульный бой в карьере. На турнире UFC 267 российский боец встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом. Поединок будет носить статус реванша. Первый бой закончился дисквалификацией Яна из-за неумышленного запрещённого удара коленом.

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