Пётр Ян оценил шансы Жозе Альдо на титул чемпиона UFC

Первый номер UFC в легчайшем весе Пётр Ян из команды «Архангел Михаил» считает, что экс-чемпион UFC Жозе Альдо способен вновь взять титул организации, несмотря на возраст.



«Альдо — легенда. Безусловно. Он очень мощный парень. После нашего поединка мы разговаривали, и я говорил, что он многих побьет в UFC. В принципе, он и побил сразу же Марлона Вера, сейчас Муньоса побил. Он очень жесткий. Я думаю, что он может опять дойти до пояса. Видно, что он прогрессирует в этом весе. С каждым поединком лучше сгоняет, лучше восстанавливается. Это очень важно, когда ты к этому приходишь. Больше практики — лучше результат. Удивляет, что он в таком возрасте, после такой длинной карьеры выступает на очень высоком уровне», — сказал Ян в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Игорем Брагиным.



Напомним, 30 октября Петр Ян должен провести свой третий титульный бой в карьере. На турнире UFC 267 российский боец встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом. Поединок будет носить статус реванша. Первый бой закончился дисквалификацией Яна из-за неумышленного запрещённого удара коленом.