Хабиб: Махачев портит команду

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что Ислам Махачев оказывает негативное влияние на всех остальных членов команды.

«Ислам портит команду. Вся молодёжь на него смотрит и хочет также отдыхать. Махачев показывает очень плохой пример. Отдыхает, ездит на мотоцикле. Мы пытаемся его остановить. Как говорят, змею надо с головы брать. Через Ислама хотим всё это остановить. Какой отдых может быть у профессионального атлета. Каждый день появляются бойцы, вундеркинды.

Я им говорю: какой отдых? Вот Усман Нурмагомедов уже месяц без тяжёлых тренировок, до боя и после боя. Ну закончился поединок, ну 3-4 дня отдохнул, ну неделю максимум, хватает. Ну приди в зал, тренируйся. Если ты хочешь стать чемпионом после трёх побед в Bellator, так дела не делаются. Я не против отдыха, но должна быть мера», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.