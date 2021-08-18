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Пресс-конференция с Хабибом. Смотреть онлайн
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Хабиб рассказал, что ему говорил отец о Фёдоре Емельяненко

Хабиб рассказал, что ему говорил отец о Фёдоре Емельяненко
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой была реакция его отца, Абдулманапа Нурмагомедова, на решение Фёдора Емельяненко завершить карьеру в первый раз.

«Когда Фёдор Емельяненко первый раз ушёл из спорта, отец сказал мне, что это не Фёдор уходит из спорта, а спорт ушёл от него. Потому что у каждого человека бывает свой пик. Хочешь или нет, второго пика уже не будет», — сказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции.

Напомним, что в октябре 2021 года 45-летний Емельяненко проведёт очередной поединок в лиге Bellator. Поединок с его участием возглавит турнир в Москве. Соперником россиянина станет экс-претендент на временный титул в тяжёлом весе, американец Тимоти Джонсон.

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