Хабиб Нурмагомедов признался, что владеет долей акций UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве сообщил, что владеет частью акций промоушена.

«Они вышли на IPO, и небольшую часть там я уже имею. Можно сказать, что я акционер. Мы обсуждали это на встречах, я вижу большие перспективы в UFC», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.