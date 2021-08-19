Сен-Пьер рассказал подробности о том, как Дана Уайт запретил ему драться с де ла Хойей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал подробности того, как президент промоушена Дана Уайт запретил ему проводить бой с боксёром Оскаром де ла Хойей.



«Я подумал, что это будет весело. Моя карьера, доказывающая то, что я — самый сильный человек в смешанных единоборствах, окончена. Мне 40 лет. Но если речь идёт о том, чтобы заняться чем-то весёлым, очень мотивирующим, что приведёт к тому, что большая сумма денег будет отдана на благотворительность, плюс соперником должна была стать такая легенда спорта, как Оскар де ла Хойя… Думаю, я сделал бы это.



Не потому, что считаю, что я лучший боксёр, чем де ла Хойя, у него больше опыта, чем у меня. Я в отличной форме, я моложе, раньше выступал в более тяжёлой весовой категории. Думаю, это был бы честный бой, который фанаты хотели бы увидеть.



Я даже пытался позвонить бывшему владельцу UFC Лоренцо Фертитте, чтобы убедить Дану Уайта. Лоренцо понравилась эта идея, но Дана был против. Я знал, что он ненавидит Оскара, но даже сказал ему, что собираюсь выставить Оскара в плохом свете, потому что нахожусь в отличной форме и буду хорошо подготовлен.



Сначала он мне сказал, что причина отказа в том, что он считает, что Оскар по сути уничтожит меня в боксёрском поединке. И у меня было несколько хороших аргументов — я сказал, что у Оскара больше опыта, но он не в расцвете сил, а я в отличной форме. Я сказал Дане, что если и есть боец UFC, который бы пошёл в бокс и выглядел хорошо, то это я.



Сначала он отказался, потом подумал и пришёл обратно с аргументом, что он считает, что Оскар победит и ему не нравится идея, что он заработает себе дополнительную репутацию на мне, когда у меня есть контракт с UFC. После этого Дана спросил, хочу ли я подраться с Хабибом. Я сказал ему, что это странно, потому что несколько лет назад он был против этого боя. Он ответил, что сейчас это имеет смысл, потому что Хабиб завершил карьеру. Я сказал ему, что подумаю об этом, и стал ждать.



Вскоре увидел в СМИ, что на этот раз Хабиб якобы не хочет этого боя, потому что я просил об этом поединке. Но я никогда этого не делал. Вероятно, Уайт подошёл к Хабибу и Абдель-Азизу и сказал, что я хочу подраться с ним. Мы спрашивали об этом давно, но после этого я не поднимал эту тему. Я больше не просил об этом бое. Сейчас мы оба на пенсии, так что всё в полном порядке.



Уайт попросил меня встретиться с Хабибом, потому что ждал, что я откажусь. Тогда у него был бы аргумент, что я отказался драться за UFC, поэтому он отказывает мне в бое с де ла Хойей. Вот почему я ждал развития ситуации. Я поймал Дану Уайта на блефе. И вот что произошло. Главная причина, по которой он предложил мне провести бой с Хабибом — получить высокую оценку от СМИ в случае отказа в бое с Оскаром», — приводит слова Сен-Пьера MMAFighting.