Нейт Диаз рассказал, когда проведёт следующий бой

Американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз, выступающий в средней весовой категории, сообщил, что вернётся в октагон в декабре 2021 года.



«Проведу защиту в декабре», — написал в своём «инстаграме» Нейт Диаз.



Ранее Нейт Диаз вызвал на бой Дастина Порье, выступающего в лёгком дивизионе. Диаз призвал Порье подняться в средний вес.



Нейт Диаз в настоящее время не присутствует в официальных рейтингах UFC. В июне 2021 года он проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Что касается Порье, то он в последнем поединке победил Конора Макгрегора, это был их третий поединок. Дастин возглавляет рейтинг легковесов UFC, уступая лишь чемпиону Чарльзу Оливейре, в сводном рейтинге бойцов лиги вне зависимости от весовой категории он располагается на шестом месте.