Дерзкий Адесанья. Нганну съест? UFC в России. Хабиб и деньги — новый подкаст «Чемпионата»

Штампуем подкаст «Больше не говори такие вещи» без каких-либо пауз! Это эпизод #23! Все злободневные ММА — темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, Чемпионат подкаст — ПОЕХАЛИ!



Здесь у нас из тем: Итоги Bellator 264 и PFL 7, послание Нганну, острые высказывания Адесаньи, деятельность UFC в России, Колби Ковингтон и его безумные затеи, Хабиб и нереальный рекламный контракт, логика Шона О’Мэлли, неудачи Рори Макдональда, ожидание Йоэля Ромеро и очередные конфликты Конора Макгрегора.

Немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ВАШИ вопросы.



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат Подкаст.



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