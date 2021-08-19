Дерзкий Адесанья. Нганну съест? UFC в России. Хабиб и деньги — новый подкаст «Чемпионата»

Штампуем подкаст «Больше не говори такие вещи» без каких-либо пауз! Это эпизод #23! Все злободневные ММА — темы на нашем столе переговоров. Багдасарян, Володин, Чемпионат подкаст — ПОЕХАЛИ!
Здесь у нас из тем: Итоги Bellator 264 и PFL 7, послание Нганну, острые высказывания Адесаньи, деятельность UFC в России, Колби Ковингтон и его безумные затеи, Хабиб и нереальный рекламный контракт, логика Шона О’Мэлли, неудачи Рори Макдональда, ожидание Йоэля Ромеро и очередные конфликты Конора Макгрегора.
Немного шуток, немного бомбёжки, немного ответов на ВАШИ вопросы.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат Подкаст.
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