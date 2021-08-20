Исмаилов подтвердил дату и место схватки с Минеевым

Бой между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global, который пройдет в Сочи на WOW Arena. Информацию об этом в своём аккаунте в «Инстаграм» подтвердил Исмаилов.

Встреча станет для бойцов второй очной. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года, тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.

На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием Исмаилова и Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Гаджиев также считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым является главным боем за всю историю российских смешанных единоборств.