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Исмаилов подтвердил дату и место схватки с Минеевым

Исмаилов подтвердил дату и место схватки с Минеевым
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Бой между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global, который пройдет в Сочи на WOW Arena. Информацию об этом в своём аккаунте в «Инстаграм» подтвердил Исмаилов.

Встреча станет для бойцов второй очной. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года, тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.

На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что победитель матча-реванша с участием Исмаилова и Минеева сразится с Давидом Бархударяном, который ранее нокаутировал Вячеслава Василевского. Гаджиев также считает, что матч-реванш между Исмаиловым и Минеевым является главным боем за всю историю российских смешанных единоборств.

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