Энтони Смит — о трэш-токе Макгрегора: людей на улице и за меньшее убивают

Боец UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит прокомментировал поведение Конора Макгрегора в «Твиттере».
«Я не понимаю поведения Макгрегора в «Твиттере». Мне не понравилось, что он задевал Хабиба, его семью и религию. Мы с Люком Рокхолдом несколько раз конфликтовали, но никогда не затрагивали личную жизнь друг друга. Да, в конфликте с Джонсом мы немного перешли на личности, но всё было в рамках разумного. Он вбросил несколько жёстких шуток, потешил своё эго и всё в таком духе, но мы никогда не доходили до того, чтобы затрагивать семьи друг друга.
Конор переступил черту. Людей на улице и за меньшее убивают. Не знаю. Возможно, я предвзят, ведь я вырос в других условиях. Наверное, он просто не видел того, что видел я. Я просто в шоке от того, что ему хватает смелости и наглости писать подобное. Для меня это странно. После таких слов он должен везде брать с собой несколько охранников», — цитирует Смита BJPenn.
Напомним, после победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал: «Добро всегда побеждает зло». Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.
«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор.
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