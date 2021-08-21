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Боец Bellator предсказал Фёдору Емельяненко поражение от Джонсона в скучном поединке

Боец Bellator предсказал Фёдору Емельяненко поражение от Джонсона в скучном поединке
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28-летний бразильский боец ММА Марсело Голм, выступающий в Bellator, высказался о предстоящем поединке 44-летнего легендарного российского спортсмена Фёдора Емельяненко с 36-летним представителем США Тимоти Джонсоном.

«Джонсон – это тот парень, который нанёс мне первое поражение в ММА. Это был скучный бой, без каких-либо особых действий с его стороны. Он прижимал меня к клетке и удерживал там. Учитывая разницу в габаритах с Емельяненко, он обязательно попытается повторить это. Он намного крупнее Фёдора, поэтому я думаю, что он использует свой вес, чтобы хотя бы какое-то время провести у клетки.

Он прекрасно понимает, что Фёдор очень взрывной боец. Конечно, это не тот Емельяненко, который был раньше, но всё же он по-прежнему опасен. Думаю, в первых двух раундах он изберёт такую тактику, чтобы утомить Фёдора.
Я не буду недооценивать Фёдора, но думаю, что Тим Джонсон в скучном поединке в конечном итоге выиграет по очкам», — цитирует Голма MMA Figthing.

Напомним, в октябре 2021 года 45-летний Емельяненко проведёт очередной поединок в лиге Bellator. Поединок с его участием возглавит турнир в Москве. Соперником россиянина станет экс-претендент на временный титул в тяжёлом весе, американец Тимоти Джонсон.

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