Пакьяо назвал фактор, который мог стать решающим в его поражении от Угаса

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах, филиппинец Мэнни Пакьяо сообщил, что во время боя с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом испытывал судороги. Их поединок прошёл ранним утром 22 августа (по московскому времени) в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Угас победил единогласным решением.
«Я знал его манеру боя и просто хотел следовать своему плану, но не получилось. Это не оправдание, но в бою у меня начало сводить ноги, и я не мог свободно перемещаться по рингу. Это началось во втором раунде, доставляло мне большие неудобства и продолжалось до конца поединка.
Что касается вопроса завершения карьеры, то я хотел бы продолжать драться, но я прекрасно понимаю, что должен прислушиваться к своему телу. Могли ли судороги быть спровоцированы моим возрастом? Не знаю, я много готовился к этому поединку. Но, конечно, я уже не молод», — сказал Пакьяо после боя (видео доступно на канале FightHype.com в YouTube).
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