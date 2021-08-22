Звёзды НБА отреагировали на шокирующее поражение Мэнни Пакьяо

Ранним утром 22 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу, где экс-чемпион мира в восьми дивизионах, филиппинец Мэнни Пакьяо встречался с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом. Посмотрели поединок и многие звёздные игроки НБА, а по его окончании некоторые из них оставили соответствующие комментарии у себя в «твиттере».
«Угас сражается изо всех сил, и кто-то ещё пытался убедить зрителей, что он не выигрывает этот бой. Но вообще я фанат и того, и другого! Победил Йорденис — мои поздравления», — написал разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.
«Что ж, Мэнни… это был отличный путь… А теперь иди и стань президентом», — обратился к Пакьяо двукратный чемпион НБА Майкл Томпсон, являющийся отцом игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона.
«Угас только что отправил Пакьяо в отставку! Продолжай в том же духе, чёрт возьми», — написал чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс.
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