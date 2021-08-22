Александр Емельяненко поделился мнением о шансах брата победить Джонсона

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мнением о шансах своего брата Фёдора одержать победу в бою с американцем Тимоти Джонсоном.
«Конечно, Фёдор сможет его победить — на ринг он выходит только для того, чтобы выиграть. Другое дело, в какой форме он подойдёт к этому бою. Как он сейчас тренируется, какие у него сборы, я не знаю. Если всё так же, как и прежде, то никаких трудностей он не испытает», — сказал Александр в интервью на канале BSNEWS в YouTube.
Поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона состоится 23 октября на «ВТБ Арене».
Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.
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