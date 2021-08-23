Нурмагомедов — о бое с Макгрегором: когда я выпрыгнул из клетки, меня не интересовал штраф

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как выпрыгнул из клетки после победы над Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Нурмагомедова разозлили оскорбления в его адрес от членов команды Макгрегора.
«Было такое много раз, что я отказывался от подарков, без подробностей. Мне никогда не дарили ничего в раннем возрасте, просто так ничего не получал. Когда что-то серьёзное дарят, я считаю, что человек должен всё заслужить.
Например, когда я выпрыгнул из клетки, меня не интересовал штраф. Я выиграл пояс, я говорил, что мне нужен пояс. Меня не интересовали штрафы, я заслужил пояс свой. Мне не вручили его, убрали в раздевалку, и была полиция. И у меня всё время был в голове пояс, просил отдать моё», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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