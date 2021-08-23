Российский боксёр Беспутин проведёт 11 сентября в Красноярске бой за титул WBA Gold

Российский боксёр Александр Беспутин встретится с чемпионом Мексики, континентальным латиноамериканским чемпионом в полусреднем весе, чемпионом WBC Latino Маурисио Пинтором. На кону поединка будет стоять титул Всемирной боксёрской ассоциации WBA Gold. Бой состоится 11 сентября в Красноярске.
«Решение о проведении титульного боя Александра Беспутина было принято во время встречи руководства Федерации бокса России с губернатором Красноярского края Александром Уссом, которая состоялась в феврале. Сейчас мы совместно с Федерацией бокса России вышли на финальный этап подготовки к мероприятию. В качестве регионального оператора по проведению турнира выступает Корпорация развития Енисейской Сибири: у этой команды уже есть большой опыт в проведении крупных спортивных событий. Радует, что, несмотря на ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, бой пройдёт с большим количеством болельщиков, так как Дворец спорта имени Ивана Ярыгина имеет большую вместимость и позволяет обеспечить безопасную рассадку зрителей», — приводит слова руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко пресс-служба Федерации бокса России.
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