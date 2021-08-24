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Стала известна дата возвращения Алистара Оверима в кикбоксинг

Стала известна дата возвращения Алистара Оверима в кикбоксинг
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Кикбоксинг-промоушен Glory официально сообщил о том, что бывший чемпион DREAM, Strikeforce и К-1 Алистар Оверим вернётся в кикбоксинг. Об этом сообщает MMAFighting. О возвращении Оверима в Glory стало известно в июне 2021 года.

Соперником Оверима станет его соотечественник, чемпион Glory — голландский боец Рико Верховен.

Поединок состоится 23 октября в Арнеме (Нидерланды).

Напомним, 4 марта 2021 года руководство UFC приняло решение отчислить из промоушена ветеранов смешанных единоборств Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке в американском промоушене Оверим досрочно уступил Александру Волкову. В UFC Оверим дебютировал в декабре 2011 года, победив американца Брока Леснара.

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