Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего тяжеловеса в мире
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что временный чемпион лиги в тяжёлом дивизионе француз Сириль Ган, по его мнению, в настоящее время является лучшим тяжеловесом в мире. Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является Фрэнсис Нганну.
«Лучший тяжеловес сейчас — это Сириль Ган. Но более интересен мне как владельцу лиги (Нурмагомедов — владелец промоушена Eagle Fighting Championship, EFC. — Прим. «Чемпионата») Фрэнсис Нганну. Наглухо вырубает. Думаю, в их поединке выиграет Ган, он как боец ММА лучше», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Сириль Ган завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе, победив американского бойца смешанных единоборств Деррика Льюиса.
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