Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего тяжеловеса в мире

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что временный чемпион лиги в тяжёлом дивизионе француз Сириль Ган, по его мнению, в настоящее время является лучшим тяжеловесом в мире. Действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе является Фрэнсис Нганну.

«Лучший тяжеловес сейчас — это Сириль Ган. Но более интересен мне как владельцу лиги (Нурмагомедов — владелец промоушена Eagle Fighting Championship, EFC. — Прим. «Чемпионата») Фрэнсис Нганну. Наглухо вырубает. Думаю, в их поединке выиграет Ган, он как боец ММА лучше», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Сириль Ган завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе, победив американского бойца смешанных единоборств Деррика Льюиса.