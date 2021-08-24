Видео: жена Пакьяо кормит Мэнни с ложки после поражения от Угаса

Джинки Пакьяо, супруга экс-чемпиона мира по боксу в восьми дивизионах филиппинца Мэнни Пакьяо, выложила в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как она кормит мужа с ложки. Видео снято после неожиданного поражения Пакьяо от обладателя пояса WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса в минувшие выходные.

Напомним, ранним утром 22 августа по московскому времени Мэнни Пакьяо выступил в главном поединке шоу в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ему противостоял Йорденис Угас. По завершении двенадцати раундов все судьи отдали победу кубинцу — 116:112, 116:112 и 115:113. Этот поединок стал первым для филиппинца за 25 месяцев. После боя Пакьяо заявил, что ему необходимо подумать о своём будущем в боксе.