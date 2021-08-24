Оверим заявил, что Фёдор Емельяненко трижды отказывался об боя с ним

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим сообщил, что легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко трижды отказывался от поединка с ним.



«Мы пытались провести бой с Фёдором, но на том конце нас ждало какое-то радиомолчание. Хотя мне был интересен такой вариант развития событий.

Мы попробовали провести этот поединок в 2010 году, когда он дрался с Вердумом, а я — с Бреттом Роджерсом, но получили отказ. После того как он проиграл Вердуму, мы опять попытались организовать бой. И он вновь отказался. В общем, он отказывался три раза. А потому мне лишь остаётся констатировать, что с той стороны нет никакого интереса в проведении поединка со мной. Но я не могу винить Фёдора в этом. Скажу лишь, что сделал всё возможное, чтобы этот бой состоялся — как 10 лет назад, так и сейчас», — приводит слова Оверима MMAJunkie, ссылаясь на эфир шоу The MMA Hour.