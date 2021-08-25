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Вадим Немков: Джонсон — один из самых сильных соперников, которые у меня были

Вадим Немков: Джонсон — один из самых сильных соперников, которые у меня были
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джонсоном.

«Джонсон — один из самых сильных соперников, которые у меня были в моей карьере. Он победил и Фила Дэвиса, и Райана Бейдера, которых я тоже победил, и с ним у меня сейчас будет очень такой тяжелый бой. Готовлюсь на пять раундов, на пять тяжелых раундов. Он в основном нокаутер, панчер сильный, так что готовимся работать и в стойке, и бороться. Готовимся во всех направлениях, чтобы одержать победу», — приводит слова Вадима Немкова «9 канал Старый Оскол».

29-летний Немков — чемпион Европы и мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса.

16 октября Вадим проведёт полуфинал Гран-при тяжеловесов против Энтони Джонсона. Турнир состоится в Финиксе (США).

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