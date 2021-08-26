Пакьяо назвал Угаса одним из самых лёгких соперников и обдумывает проведение реванш-боя

42-летний легендарный экс-чемпион мира по боксу в восьми дивизионах филиппинец Мэнни Пакьяо, который ранее неожиданно проиграл в поединке с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом, назвал своего оппонента одним из самых простых в карьере и рассказал, что размышляет о проведении реванш-боя.



«За всю мою карьеру Угас был одним из самых простых соперников. У него в арсенале только один стиль, и я должен был легко забирать этот бой… Но вы видели, как я двигался в своих боях раньше. В этом поединке я не мог показать такое же движение. Мои ноги просто… остановились.



Да, я могу вернуться в январе. Я подумаю об этом. Знаю, что могу провести с ним реванш-бой, если захочу. Мне просто нужно сказать об этом главе Premier Boxing Champions Элу Хеймону. Это не будет проблемой. Я подумаю, потому что не могу поверить, что один из самых лёгких противников, с которыми я когда-либо сталкивался, сделал это», — цитирует Пакьяо CBS Sports.

Новость по теме Жена Пакьяо опубликовала трогательное обращение к мужу после поражения от Угаса