Пакьяо назвал Угаса одним из самых лёгких соперников и обдумывает проведение реванш-боя

42-летний легендарный экс-чемпион мира по боксу в восьми дивизионах филиппинец Мэнни Пакьяо, который ранее неожиданно проиграл в поединке с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом, назвал своего оппонента одним из самых простых в карьере и рассказал, что размышляет о проведении реванш-боя.
«За всю мою карьеру Угас был одним из самых простых соперников. У него в арсенале только один стиль, и я должен был легко забирать этот бой… Но вы видели, как я двигался в своих боях раньше. В этом поединке я не мог показать такое же движение. Мои ноги просто… остановились.
Да, я могу вернуться в январе. Я подумаю об этом. Знаю, что могу провести с ним реванш-бой, если захочу. Мне просто нужно сказать об этом главе Premier Boxing Champions Элу Хеймону. Это не будет проблемой. Я подумаю, потому что не могу поверить, что один из самых лёгких противников, с которыми я когда-либо сталкивался, сделал это», — цитирует Пакьяо CBS Sports.
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