Хайбулаев победил Логнэйна и вышел в финал Гран-при PFL

Российский боец Мовлид Хайбулаев, воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и член команды Хабиба, одержал победу над англичанином Бренданом Логнэйном.
Хайбулаев одержал победу раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28). Таким образом, россиянин вышел в финал Гран-при PFL, где поборется за $ 1 млн с Крисом Уэйдом.
Бой, прошедший в рамках полулёгкого веса, возглавил девятый по счету турнир PFL регулярного сезона.
Ранее Хайбулаев объяснил, почему вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Почему на стердауны надел футболку с портретом Абдулманапа Нурмагомедова? Всё, чего я добился на данный момент, — его заслуга. Он тренировал нас, выделял нам столько времени, сколько себе не выделял. Наши успехи — это его заслуга», — сказал Хайбулаев в интервью пресс-службе PFL.
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