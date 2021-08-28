Хайбулаев победил Логнэйна и вышел в финал Гран-при PFL

Российский боец Мовлид Хайбулаев, воспитанник Абдулманапа Нурмагомедова и член команды Хабиба, одержал победу над англичанином Бренданом Логнэйном.

Хайбулаев одержал победу раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28). Таким образом, россиянин вышел в финал Гран-при PFL, где поборется за $ 1 млн с Крисом Уэйдом.

Бой, прошедший в рамках полулёгкого веса, возглавил девятый по счету турнир PFL регулярного сезона.

Ранее Хайбулаев объяснил, почему вышел на битву взглядов перед PFL 9 в футболке с изображением Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Почему на стердауны надел футболку с портретом Абдулманапа Нурмагомедова? Всё, чего я добился на данный момент, — его заслуга. Он тренировал нас, выделял нам столько времени, сколько себе не выделял. Наши успехи — это его заслуга», — сказал Хайбулаев в интервью пресс-службе PFL.