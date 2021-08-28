Логан Пол рассказал, как едва не спровоцировал драку между Конором и Хабибом в ресторане

Блогер Логан Пол рассказал, как едва не стал причиной драки между бывшими чемпионами UFC Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.



«Из-за меня едва не произошла драка между двумя главными звёздами боевых единоборств. Я позвонил своему человеку в одном из ресторанов и попросил забронировать столик для моего шеф-повара Эрика. Он, в свою очередь, готовил для Конора и был в его тренировочном лагере. После этого я получил СМС, что Эрик пришел в компании Макгрегора в ресторан. Мне сказали, что за десять минут до этого в том же ресторане был Хабиб», — приводит слова Логана Пола BJPenn.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

