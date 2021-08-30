В UFC официально подтвердили бой между Махачевым и дос Аньосом на UFC 267 в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев встретится с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в рамках турнира UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби 30 октября. Об этом сегодня официально сообщила организация.

Напомним, Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).



Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».

В турнире UFC 267 также планируется два титульных поединка. Ян Блахович будет защищать титул от посягательств Гловера Тейшейры, в то время как Алджэмейн Стерлинг столкнётся с Петром Яном за пояс в легчайшем весе.