18-летняя боксёрша из Мексики впала в кому после боя

18-летняя мексиканская боксёрша Закариас Сапата впала в кому после поединка на турнире в Монреале (Канада). Бой был остановлен после четвёртого раунда. Спортсменку увезли на носилках и госпитализировали.

Во время перерыва между четвёртым и пятым раундом рефери осмотрел боксёршу, после чего принял решение завершить бой досрочно. Первоначально это выглядело как мера предосторожности, но уже через несколько секунд у Сапаты начались конвульсии. После этого тренер Джованни Мартинес положил её на ринг.



Прибывшие на место происшествия медики быстро бросились к ней, положили её на носилки и отнесли в машину скорой помощи, которая доставила спортсменку в больницу. Врачи охарактеризовали её состояние как стабильно тяжёлое.