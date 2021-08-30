Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

18-летняя боксёрша из Мексики впала в кому после боя

18-летняя боксёрша из Мексики впала в кому после боя
Комментарии

18-летняя мексиканская боксёрша Закариас Сапата впала в кому после поединка на турнире в Монреале (Канада). Бой был остановлен после четвёртого раунда. Спортсменку увезли на носилках и госпитализировали.

Во время перерыва между четвёртым и пятым раундом рефери осмотрел боксёршу, после чего принял решение завершить бой досрочно. Первоначально это выглядело как мера предосторожности, но уже через несколько секунд у Сапаты начались конвульсии. После этого тренер Джованни Мартинес положил её на ринг.

Прибывшие на место происшествия медики быстро бросились к ней, положили её на носилки и отнесли в машину скорой помощи, которая доставила спортсменку в больницу. Врачи охарактеризовали её состояние как стабильно тяжёлое.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021