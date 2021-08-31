«Просто делай»: Хабиб поддержал Махачева перед боем с дос Аньосом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца Ислама Махачева, которому предстоит поединок с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября.

«Просто делай», – написал Нурмагомедов в «сториз» «Инстаграма», отметив Махачева на афише к бою.

Напомним, Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».