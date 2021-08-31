«Я немного оторопел». Тренер Емельяненко рассказал о первой встрече с Фёдором

Александр Мичков, тренер по боксу легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко, вспомнил, как тот впервые пришёл к нему по совету своего тренера по борьбе Владимира Воронова.
«Меня он (Воронов. — Прим. «Чемпионата») не предупреждал, Фёдора я лично тоже тогда не знал. Слышал, что есть такой классный спортсмен из Оскола, но в лицо даже ни разу не видел.
Помню, что у меня одна группа закончила, другая разминается, я в тренерской сижу, зашёл Федя, представился: «Я Фёдор Емельяненко, мастер спорта международного класса по самбо, решил заняться смешанными единоборствами (тогда ещё боями без правил). Владимир Михайлович Воронов посоветовал вас как тренера, чтобы вы мне поставили ударную технику».
Я тогда немного оторопел, честно сказал ему, что смутно представляю, что такое бои без правил. Он говорит: «Я вам принесу кассету, покажу». Говорю: «Ну хорошо, было бы здорово», — приводит слова Мичкова «Матч ТВ».
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