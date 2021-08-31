24-летний блогер Джейк Пол объявил о завершении карьеры в боксе

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол заявил, что больше не будет проводить поединки. В минувшие выходные Пол раздельным решением судей победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли.
«Обновлённый статус: боксёр на пенсии», — написал Пол в своём «твиттере».
Напомним, в поединке с Тайроном Вудли Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74. Для него этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
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