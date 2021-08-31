Дрозд дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Бывший чемпион WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
«Я даю достаточно много шансов Усику. Тут в принципе 50 на 50. Хотя всё-таки, возможно, есть перевес в сторону Джошуа по некоторым причинам. Но я абсолютно не исключаю победу Александра. Он серьёзно готовится к этому поединку.
Саша всегда отличался тем, что правильно и адекватно оценивал своих соперников при подготовке к боям. Я уверен, что функционально он будет готов на два боя сразу. Тут вопрос в габаритах, но и в скорости. Это очень интересный поединок», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».
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