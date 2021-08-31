Конор Макгрегор заявил, что может стать тройным чемпионом

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на вопросы болельщиков в «Твиттере».



«Верю ли я, что смогу стать тройным чемпионом? Да», – написал Макгрегор в социальной сети.



Также Конор отреагировал на информацию о самых продаваемых боях в истории UFC.



«Бой Макгрегор – Альдо заработал больше, чем бой Леснар — Мир. И Ковбой – Макгрегор заработал больше, чем Макгрегор – Альдо. В настоящее время у меня в списке восемь из десяти лучших поединков в UFC. Поскольку в моём контракте осталось два боя, я постараюсь стать лучшим во всей десятке. Мотивация!» – ответил Конор болельщику.

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе. Ирландский боец занимает девятую строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе.