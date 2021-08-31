Конор Макгрегор назвал Жозе Альдо великим воином

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о Жозе Альдо.



«Этот мужчина – великий воин. Для меня было честью делить с ним октагон. Я бы хотел ещё раз с ним подраться. Я думаю, он заслужил большего признания. Я выражаю огромное уважение Жозе Альдо. Когда-то я ворвался в переполненный бар в Рио-де-Жанейро, разорвал фотографию Жозе Альдо и съел её. Это событие определённо возглавляет рейтинг самых безумных поступков, которые я когда-либо совершал», – приводит слова Макгрегора BJ Penn.

Конор Макгрегор — бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе. Ирландский боец занимает девятую строчку официального рейтинга UFC в лёгком весе.

Жозе Альдо — бывший двукратный чемпион UFC в полулёгком весе. Бразильский боец занимает пятую строчку официального рейтинга UFC в легчайшем весе.