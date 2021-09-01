В UFC официально подтвердили следующие бои Тухугова и Уланбекова

В UFC официально подтвердили, что российские бойцы MMA Зубайра Тухугов и Тагир Уланбеков выступят на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск. Соперником Тухугова станет Рикардо Рамос, Уланбеков сразится с Алланом Насименто.

Посмотреть соответствующие афиши можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью. Что касается Уланбекова, то он дебютировал в UFC с победы над Бруно Сильвой в октябре 2020 года, всего на его счету 13 побед и одно поражение.